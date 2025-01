Tentato omicidio nel quartiere Ravagnese di Reggio Calabria, attesa per le liste dei testimoni

Avviato il dibattimento per fare luce sull'agguato consumato in pieno giorno, il 13 ottobre 2023 nel cuore del rione sud della città Ravagnese, in cui è rimasto ferito Carmelo Gioele Mangiola. Incardinato il processo con rito ordinario, il Tribunale ha concesso un’ulteriore settimana di tempo alle parti per depositare la lista dei testimoni. Il processo ritornerà in aula per affidare ad un consulente tecnico specializzato la trascrizioni delle intercettazioni telefoniche ed ambientali che costituiscono uno dei cardini dell'impianto accusatorio. Cinque le persone sul banco degli imputati, in due però rispondono del ferimento, di essere entrati in azione a bordo di un'autovettura, uno accanto all'altro, chi alla guida e chi nella postazione a fianco, per consumare il disegno criminale. Secondo le conclusioni del procuratore aggiunto Walter Ignazitto e del sostituto antimafia Nicola De Caria, ad entrare in azione sarebbero stati Emilio Minniti, 51 anni, e Paolo Paleologo, 45 anni: «In concorso tra loro e con altri soggetti allo stato non identificati». Gli altri tre imputati rispondono di aver favorito le numerose settimane di irreperibilità dei due presunti aggressori di Mangiola, senza alcun ruolo nella sparatoria. E nello specifico «in concorso morale e materiale tra loro e con altri soggetti non identificati; e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, dopo che fu commesso il delitto aiutavano Emilio Minniti e Paolo Paleologo ad eludere le investigazioni dell'Autorità, tra l'altro, coprendo la loro latitanza, agevolando i loro spostamenti ovvero accompagnandoli a bordo delle proprie autovetture»: si tratta di Emilio Tripodi, 36 anni; Terenzio Minniti, 40 anni; Annunziato Vadalà, 43 anni.