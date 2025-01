Ospedale di Polistena, Oncologia aperta entro fine marzo e sala di Emodinamica in itinere

Il Comitato spontaneo a tutela della salute, sorto a difesa dell’ospedale di Polistena, ieri pomeriggio ha indetto una conferenza stampa per comunicare gli esiti dell’incontro avuto nei giorni scorsi con il direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, Lucia Di Furia, al “Santa Maria degli Ungheresi”. Il Comitato era rappresentato dal presidente Marisa Valensise, dal vicepresidente Francesco Trimarchi e da altri due componenti; All’incontro, oltre alla dottoressa Di Furia, erano presenti il direttore del Distretto tirrenico Salvatore Barillaro e il direttore medico di presidio facente funzioni Francesca Liotta.

Il direttore generale dell’Asp, dopo aver ascoltato le numerose istanze rappresentate dal Comitato, ha dato notizie sulle azioni già programmate che intende intraprendere nel breve periodo anche per avere coerenza con quanto disposto dal DCA regionale 306/2024 e con la relativa delibera aziendale di presa d’atto. Tra le prime attività si prevede l’apertura del reparto di Oncologia con 5 posti letto di day hospital e poltrone per garantire la chemioterapia. La dottoressa Di Furia ha precisato che le attività dell’ambulatorio oncologico non sono state interrotte e proseguiranno fino al completamento dei lavori necessari. I tecnici incaricati dall’Asp hanno stimato come data di apertura possibile del reparto di Oncologia intorno alla fine di marzo.

Per ciò che attiene l’Emodinamica, pure prevista dagli atti regionali e aziendali, Di Furia ha comunicato al Comitato che è in corso uno studio di fattibilità e che le procedure di acquisto di attrezzature per l’ospedale di Locri comprendono anche l’allestimento della sala di Emodinamica al “Santa Maria degli Ungheresi”. La sede è stata già decisa ed è in itinere un progetto di fattibilità la cui consegna richiederà alcune settimane.