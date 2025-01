"European 'ndrangheta connection-Pollino", calabrese 44enne arrestato a Sondrio. Era ricercato dal 2018

La Polizia di Sondrio ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Reggio di Calabria nei confronti di un uomo di anni 44, calabrese, per scontare una pena residua di 4 anni, 11 mesi e 20 giorni di reclusione (su un totale di anni 7), per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, commessi nella provincia reggina tra il 2016 ed il 2017.

L’arresto si inserisce nell’ambito dell’operazione denominata "European 'ndrangheta connection-Pollino" condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, operazione giudiziaria internazionale scattata nel dicembre 2018 e culminata con 90 arresti di diversi esponenti di antiche famiglie della criminalità organizzata calabrese operanti nella Locride, eseguiti in contemporanea oltre che in Italia anche in diversi Stati europei (Germania, Paesi Bassi e Belgio) e del Sud America.

L’uomo, arrestato dai poliziotti delle Squadra Mobile di Sondrio e condotto nel carcere locale, lavorava in un bar nelle vicinanze degli impianti sciistici presenti in Valchiavenna.