La sofferenza dell’ospedale di Polistena aggravata da guardie mediche e “118”

Lo stato attuale della sanità della Piana secondo i sindaci dell’associazione “Città degli Ulivi” è racchiuso nel documento redatto dal presidente dell’assemblea dei sindaci Michele Conia, primo cittadino di Cinquefrondi, e consegnato alla dottoressa Lucia Di Furia, direttore generale dell’Asp di Reggio Calabria, che – come abbiamo riferito nell’edizione di ieri – ha incontrato a San Giorgio Morgeto i 33 primi cittadini della Piana.

Nel documento si segnala che uno dei problemi più gravi che affligge la sanità nella Piana è la totale carenza di guardie mediche, in particolare nei comuni più lontani dall’unico ospedale attualmente funzionante, quello di Polistena. Questa situazione, già varie volte denunciata dai sindaci, è «inaccettabile e intollerabile» soprattutto per i Comuni dell’entroterra, dove la distanza dai servizi ospedalieri rappresenta un rischio diretto per la vita dei cittadini.