Nave Sea Punk 1 giunta a Reggio Calabria con 14 migranti a bordo

È arrivata nel porto di Reggio Calabria la nave dell’ong «Sea Punk 1» con a bordo 14 persone soccorse in mare nel Canale di Sicilia. I migranti sono tutti uomini adulti: 10 pakistani, due egiziani e due provenienti dal Bangladesh. Prima di arrivare in Calabria e attraccare sul molo di ponente del porto, la nave dell’ong ha fatto tappa a Lampedusa dove, per ragioni sanitarie, si sono fermati una trentina di migranti.

Chi è arrivato a Reggio, adesso si trova all’interno dell’hotspot allestito al porto dove la prefettura sta coordinando le procedure di accoglienza in cui sono impegnati i volontari del coordinamento diocesano della Croce Rossa. Adesso i migranti saranno identificati dall’ufficio immigrazione della questura in attesa di essere trasferiti, nei prossimi giorni, in base al riparto stabilito dal ministero dell’Interno.