Scilla, danneggiata dai marosi la scogliera di Monacena

L’ultima mareggiata ha danneggiato parte del lungomare e anche la scogliera di Monacena. Alcuni residenti ricordano che un tempo nell’area dove oggi si trova la scogliera c’era la spiaggia.

«Ogni qualvolta si registra una forte mareggiata – riferiscono – assistiamo all’ennesimo disastro dovuto alla mano dell’uomo. Probabilmente il progetto per la realizzazione della scogliera doveva essere pensato diversamente. Quando è in atto la mareggiata, le onde alte circa cinque-sei metri incontrano un ostacolo e la forza del mare distrugge tutto quello che trova lungo il suo percorso. Dalla spiaggia mancano circa due metri di sabbia risucchiate dal mare».

A ridosso della scogliera sono sorti diversi locali di ristorazione, ubicati all’interno di vecchi ponti dell’antica rete ferroviaria. Mentre nella parte alta della scogliera sono stati progettati i parcheggi a pagamento.

L’ultima mareggiata ha danneggiato in parte anche il lungomare delimitato solo in alcuni punti al passaggio pedonale.