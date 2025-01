Università Mediterranea di Reggio Calabria, la facoltà di Medicina diventa sempre più concreta

Si continua a lavorare seriamente per raggiungere il traguardo dell’istituzione della facoltà di Medicina all’Università Mediterranea. Al Gom, infatti, si è tenuto un nuovo incontro cui hanno partecipato l’eurodeputata Giusy Princi, il commissario straordinario del Gom Gianluigi Scaffidi, il rettore della Mediterranea Giuseppe Zimbalatti, il rettore dell’Unical Nicola Leone, il direttore sanitario del Gom Salvatore Costarella, il presidente dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria Pasquale Veneziano e il direttore generale del dipartimento salute della Regione Calabria Tommaso Calabrò. In video collegamento ha partecipato anche del Rettore dell’Università “Magna Graecia” di Catanzaro, Giovanni Cuda. E quest’ultima presenza – come hanno sottolineato i partecipnti al termine dell’incontro – ha rafforzato il clima di ottimismo che rende il progetto davvero possibile e realizzabile per l’anno accademico 2026-2027.

La riunione, così come la precedente, è stata voluta da Giusi Princi – che segue il progetto delegata dal governatore Roberto Occhiuto da quando era vicepresidente della Regione Calabria – e sta assicurato il massimo impegno per garantire la realizzazione di un obiettivo ritenuto «fondamentale per la crescita e il miglioramento del sistema sanitario e formativo calabrese. L’impulso del presidente Occhiuto è chiaro – ha detto l’europarlamentre – ampliare l’offerta formativa su tutto il territorio calabrese».