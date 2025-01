Delianuova, chiusura della SP2: un colpo mortale anche all’economia

Le difficoltà legate alla viabilità sono un tema che riguarda da vicino non solo la sicurezza dei cittadini ma anche l’economia della zona: le condizioni delle infrastrutture hanno gravi ripercussioni sull’agricoltura, ostacolando la circolazione dei mezzi di trasporto e rallentando la distribuzione dei prodotti agricoli con la conseguenza dell’aumento dei costi per gli imprenditori locali.

L’allerta meteo emanata dalla Protezione civile qualche settimana fa che ha indotto alla chiusura delle scuole e all’invito alla prudenza ai cittadini del comprensorio ha fortunatamente evitato danni alle persone. Ma d’altro canto le piogge torrenziali accompagnate da forte vento hanno causato pericolose frane e cedimenti in più punti che interessano in particolare la SP2 (ex SS 112) gestita dall’Anas, la strada che collega i comuni di Delianuova e Cosoleto, generando gravi disagi e causando importanti danni a una viabilità già compromessa dall’incuria e dalla mancanza di interventi sia ordinari che straordinari da parte degli Enti provinciali, regionali e statali.

L’altro versante denominato Cirello, unica via oggi disponibile, presenta in vari punti cedimenti e smottamenti lungo la carreggiata, buche, cunette intasate, con restringimento del manto stradale di circa un metro per ogni lato; e dove si verifica un cedimento, la strada viene ristretta ad una corsia tramite una gettata di cemento per aggirare l’ostacolo.

Gli amministratori del comprensorio chiedono interventi mirati, compresa la conclusione dei lavori della strada a scorrimento veloce Delianuova-Gioia Tauro primo stralcio, iniziata un ventennio fa, costata oltre 20 milioni di euro, incompiuta da oltre cinque anni e al cui completamento – che risolverebbe gran parte della problematica viaria della Piana, considerato che è transitata ogni giorno da studenti e lavoratori pendolari – mancherebbe veramente poco.