Reggio, Europa Verde: «Per piazza del Popolo un recupero che non ne alteri l’identità»

«Nella confusione della situazione attuale, non possiamo che ribadire il principio che le piazze storiche della città debbano essere recuperate e valorizzate senza alterarne minimamente l’identità come invece è accaduto per piazza De Nava». È netta la posizione di Europa Verde-Verdi, che sulla tanto discussa “questione piazza del Popolo” interviene per bocca del portavoce della Federazione metropolitana, Gerardo Pontecorvo.

«È giusto – entra nel merito un comunicato stampa – premettere ed evidenziare che la piazza, pur avendo grande importanza storica e urbanistica per la città, versa in totale abbandono da molti anni. Basti osservare i pilastrini ancora in piedi della recinzione che sono ormai semidistrutti e dei superstiti tubi di raccordo totalmente arrugginiti. Il bello e distintivo particolare architettonico costituito dai dieci pilastri rivestiti un tempo di candido travertino è in condizioni pessime. Infatti, molte lastre in basso rilievo sono mancanti, le poche che resistono risultano sfregiate e nella migliore delle ipotesi sporcate dal tempo e da vernici spray».