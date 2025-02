Rassegna stampa 03-02-2025 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

L’A2 in Calabria continua ad essere un cantiere aperto: prime novità per il tracciato Cosenza-Altilia

Calabria più povera e anziana. Preoccupato l’economista del Desf dell’Unical, Aiello: «Cresce solo la popolazione tra i 57 e gli 83 anni»

L’ospedale di Crotone tornerà ad avere la Medicina nucleare

Viabilità e carenza idrica: due ataviche emergenze a Vibo Valentia

Tanto calore per i fratellini di Paola ricoverati a Cosenza per presunti maltrattamenti e in attesa di una famiglia

Reggio Calabria corre sul Museo del mare. «Un’opera strategica per il futuro»

Bovalino, tra video e telefonate gli ultimi istanti di vita di Francesco Marando