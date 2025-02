Una telefonata al 112, la richiesta d'aiuto e l'intervento: 29enne arrestato per violenza sessuale a Gioia Tauro

Una telefonata al 112, la richiesta d'aiuto e l'intervento. Così la polizia di Gioia Tauro ha arrestato un 29enne di origini ghanesi, colto in flagranza del reato di violenza sessuale in casa della vittima.

Gli agenti delle Volanti, nel dare sostegno alla donna, visibilmente provata e con evidenti segni dell'abuso subìto sia sul viso che sul corpo, hanno avviato immediatamente l’attività di indagine.

Grazie alle informazioni raccolte dalla stessa e da un testimone che aveva notato un soggetto in fuga, in breve tempo i poliziotti hanno individuato l’aggressore, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti.

L’uomo è stato arrestato per il reato di violenza sessuale e trasferito in carcere, mentre la donna è stata sottoposta a cure mediche dai sanitari del 118.