Nuovo ospedale della Piana, Falcomatà ad Occhiuto: "I cittadini attendono da quasi 20 anni. Basta aspettare oltre, si trovino subito i fondi"

«La Piana di Gioia Tauro, da quasi 20 anni, aspetta il nuovo ospedale che dovrà sorgere a Palmi. Ulteriori, insopportabili, ritardi equivarrebbero alla volontà pressoché manifesta di non volerlo realizzare. Dunque, si trovino al più presto le somme per attualizzare il quadro economico del progetto e si proceda senza più indugiare».

Il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà investe della questione direttamente il Governatore Roberto Occhiuto: «Accolgo con forte preoccupazione i recenti timori espressi dal Presidente della Regione rispetto all’aumento degli indici dei prezzi che potrebbe compromettere il compimento di un’opera di vitale importanza per l’intero territorio metropolitano. Non ho dubbi, tuttavia, che il Governatore Occhiuto, in qualità di Commissario straordinario per l’emergenza sanitaria in Calabria, saprà attivarsi, presso il Governo, per recuperare i finanziamenti necessari. Del resto, così è stato per i nosocomi di Sibari e Vibo Valentia, i cui progetti procedono speditamente. Diversamente, trattamenti differenti, sembrerebbero inspiegabili ed al limite della discriminazione territoriale».