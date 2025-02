Reggio, 18enne sbatte con il motorino sul palo dell'illuminazione: è in prognosi riservata

Un brutto incidente è avvenuto ieri sera a Reggio Calabria nella periferia Sud nel quartiere Ravagnese. Un ragazzo di 18 anni, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo alla guida del suo motociclo ed è andata ad urtare contro un palo della pubblica illuminazione.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la polizia locale. Il giovane è stato trasportato in codice rosso al Grande ospedale metropolitano e i medici, a causa delle gravi lesioni subite dal ragazzo, hanno riservato la prognosi.