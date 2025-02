Rapimento di Cristina Mazzotti. Il pentito di 'ndrangheta Antonino Cuzzola: "Le diedero troppi calmanti e morì"

Nuova udienza oggi davanti alla Corte d’assise del Tribunale di Como del processo istruito nei confronti dei presunti mandanti del rapimento di Cristina Mazzotti , prelevata sul cancello della casa di famiglia a Eupilio (Como) il 30 giugno del 1975 e ritrovata morta il primo settembre successivo in una discarica di Galliate (Novara). Il tribunale ha disposto il proscioglimento per morte del reo di Giuseppe Morabito , 80 anni, nato ad Africo (Reggio Calabria) ma residente a Tradate (Varese), deceduto per malattia alla fine dello scorso mese di novembre, a processo già avviato.

L’udienza di oggi ha avuto per protagonista il pentito di 'ndrangheta Antonino Cuzzola, 72 anni, che nel carcere di Porto Azzurro, tra il 1976 e il 1977, ebbe modo di condividere un periodo di detenzione con Franco Gattini, il «cassiere» che per conto della banda di rapitori intascò il riscatto di un miliardo e 50 milioni di lire pagato dal padre della ragazza quando, in realtà, Cristina era già morta. A Gattini, ha ricordato Cuzzola, si aggiunse dopo qualche mese anche il carceriere della ragazza, Giuliano Angelini, lui pure inviato a Porto Azzurro. «A me e a Gattini, Angelini disse che la ragazza si ribellava e gridava, allora lui andò in farmacia e acquistò una boccetta di Valium che le metteva nell’acqua, e poi delle pastiglie calmanti, ma si vede che gliene diede troppe. E la ragazza morì». Dell’eventuale ruolo di mandanti che la Procura attribuisce agli imputati, il testimone non ha saputo dire nulla. Si torna in aula mercoledì prossimo con altri testimoni dell’accusa.