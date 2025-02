Taurianova, processo “Spes contra spem”: Zagari condannato, ma cade l’associazione

Le richieste per i quattro imputati a cui era contestata l’associazione mafiosa andavano dai 30 anni per Pasquale Zagari, considerato il capo promotore dell’associazione mafiosa, ai 20 dei tre presunti partecipi. Il processo di primo grado, però, si è concluso con pene molto più blande in virtù della decisione del tribunale di Palmi di assolvere i quattro imputati dall’accusa di mafia.

Questa in estrema sintesi la parte più rilevante della sentenza emessa nella serata di ieri dai giudici palmesi in merito al processo “Spes contra spem”, nato dall’inchiesta coordinata dalla Dda di Reggio Calabria contro le cosche Zagari-Fazzalari-Viola- Sposato-Tallarida e Avignone di Taurianova.

Nel dettaglio, Pasquale Zagari (difeso dall’avvocato Antonino Napoli) è stato riconosciuto colpevole di un’estorsione e per questo condannato a 8 anni di reclusione, Antonio Alessi classe ’89 (avvocati Guido Contestabile e Girolamo Curti) 4 anni e sei mesi, Francesco Avati (avvocato Andrea Alvaro) 3 anni e sette mesi, Rocco Leva (avvocato Alvaro) 2 anni e quattro mesi, Mario Pezzano (avvocati Mario Santambrogio e Maria Teresa Caccamo) 2 anni.