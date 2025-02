La sindaca di Villa San Giovanni: «Accordo tra Comune e Ingv? Germanà non sa di che parla»

Un’interrogazione al ministro dell’Università e Ricerca Anna Maria Bernini è stata presentata da parte del senatore Nino Germanà. Al centro l’accordo tra l’amministrazione di Villa e l’Ingv guidato dal presidente Carlo Doglioni.

Il parlamentare della Lega si è soffermato, stigmatizzandola, sulla convocazione da parte di Doglioni di un Cda dell’Ingv «il giorno prima della decadenza del suo incarico con 60 punti all’ordine del giorno, tra cui un accordo con Villa San Giovanni per attività contro la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Il fatto è sconcertante. È necessario fare chiarezza, Doglioni deve delle spiegazioni».

Ma la sindaca Giusy Caminiti non ci sta. «Germanà (al pari dei consiglieri villesi di FI) esprime giudizi su un accordo che non conosce e in cui la parola Ponte non viene citata», afferma richiamando il recente passato e gli step realizzati dentro l’aula e anche con Ingv in tema di sicurezza e prevenzione per il territorio. Aspetti di cui Germanà, rimarca Caminiti, avrebbe dovuto essere informato magari tramite i consiglieri di minoranza «sostenitori del Ponte, che disconoscono atti su cui dovrebbero esercitare controllo».

Di fatto, dopo l’incontro con Doglioni a Villa l’esecutivo ha deliberato di proporre all’Ingv un accordo «per formazione del cittadino, scambio di informazioni e promozione di nuovi studi sul territorio anche attraverso ricerca di finanziamenti per progetti congiunti, come fatto da molti altri comuni».

Oggi il CdA «valuterà la richiesta e se accettarla. Tutto “ordinario” – continua Caminiti – se non fosse che siamo la città del Ponte e guai a dire e agire a tutela del territorio, così il senatore decide di distorcere verità che si evidenziano tali in atti». La sindaca ribadisce che «l’amministrazione ha portato avanti solo richieste di approfondimenti scientifici e tecnici rispetto al definitivo aggiornato che non dà garanzie» e che «mai si è espressa sull’opera ma sempre sul progetto.