Ennesima aggressione in carcere a Reggio: detenuto colpisce un agente con pugni e calci al volto

Agente aggredito nel carcere di Reggio Calabria. Un detenuto di origini campane ha aggredito violentemente nel pomeriggio di oggi un agente in servizio nel carcere "San Pietro" di Reggio Calabria, colpendolo con pugni e calci al volto. Secondo quanto riferito dal sindacato Sappe, l’aggressione è avvenuta nella sezione "massima sicurezza" a opera di un detenuto di origini campane.

L’agente ferito, ricoverato al pronto soccorso del Grande ospedale metropolitano per le cure del caso, avrebbe denunciato nei giorni scorsi un detenuto che tentava di corromperlo affinchè introducesse telefonini cellulari in carcere. Per Giovanni Battista Durante, segretario generale aggiunto del Sappe e Francesco Ciccone, segretario regionale, «si tratta di un episodio gravissimo, per il quale chiediamo che vengano assunte immediate iniziative disciplinari nei confronti del detenuto, con l’immediato trasferimento in altra regione».