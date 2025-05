Violentata da giovani appartenenti alla 'ndrangheta del Reggino: zia e nipote la frustano per farle ritirare la denuncia

I carabinieri e la polizia hanno eseguito un’ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Palmi, su richiesta del sostituto procuratore della Repubblica, Letterio De Domenico, a carico di una donna e del figlio, per «reati persecutori e lesioni personali pluriaggravate per motivi abietti nei confronti di una loro giovane congiunta», "colpevole" di avere denunciato e di avere reso dichiarazioni contro gli autori di una violenza sessuale nei suoi confronti, ritenuti vicini ad ambienti della 'ndrangheta di Oppido Mamertino e Scido, Comuni della Piana di Gioia Tauro. In particolare, nei confronti della zia della vittima di violenza, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari, mentre nei confronti del figlio, il divieto di avvicinarsi alla cugina.

Secondo quanto reso noto, madre e figlio, in più occasioni, avrebbero posto in essere violenze fisiche e aggressioni nei confronti della giovane donna, anche frustandola con una grossa corda, per avere infranto il "codice di omertà" denunciando i suoi aguzzini. Grazie alle investigazioni, nel 2023, si arriva all’arresto di quattro giovani calabresi per violenza sessuale aggravata ai danni delle due ragazze. In particolare, gli inquirenti, grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali, individuarono vincoli di parentela di tre dei giovani indagati con vari esponenti di vertice di cosche di 'ndrangheta di Seminara, Oppido Mamertino e Scido.