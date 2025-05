Villa San Giovanni, Caminiti: «Su Ponte e interferenze nulla di nuovo rispetto a ottobre»

Sulla riunione della Commissione Territorio con le relazioni dei professionisti della “Stretto di Messina” alla presenza, tra gli altri, di diversi cittadini, arriva il commento dell’amministrazione che – evidenzia – «non ha appreso molto di più di ciò che già sapeva da marzo 2024».

«Per la società – rimarca – la città non verrà “tagliata” in due perché il lungomare continuerà ad essere percorribile attraverso un bypass che devierà il transito (tra le chiese di Pezzo e Cannitello) sulla variante di Cannitello. Da questo assunto tutte le proposte che la società ha rappresentato, rispetto alle quali è emerso giudizio “perplesso” e non sufficiente».

