Lido comunale di Reggio Calabria, l’accusa di Pinto: “Sporco e devastato, chi controlla?”

«Un gioiello di architettura in pieno centro cittadino, un’area di quasi 30 mila metri quadri abbandonata, terra di nessuno». Giuseppe Pinto (Udc) affida la sua riflessione sullo stato della città a una lunga lettera indirizzata al sindaco Giuseppe Falcomatà. Il delegato Udc per lo sviluppo metropolitano, infatti, ragiona sul decoro urbano in città e, soprattutto, sullo stato in cui versa il lido comunale. Pinto esprime nella sua missiva «profonda preoccupazione riguardo il deterioramento del decoro urbano», per poi concentrarsi «sullo stato di degrado e abbandono del lido comunale» che «si trova in una posizione privilegiata, tanto che fino a quando è stato in funzione era uno dei luoghi preferiti da parte dei reggini e dei turisti che volevano trascorrere una giornata al mare». Però adesso, «alla mancanza di manutenzione capita di assistere a troppi atti di vandalismo. La nostra città viene ogni giorno deturpata, ma una città che punta a fare del turismo la sua vocazione non può più permettersi di avere nel cuore del centro storico una struttura storica fatiscente. Atti vandalici che riguardano, soprattutto, quelli «al lido Genovese Zerbi con le nuove cabine ristrutturate e consegnate alla città nove mesi dopo aver speso un milione e mezzo di denaro pubblico.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale