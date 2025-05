Rassegna stampa 09-05-2025 edizioni Calabria

La rassegna stampa di oggi, edizioni calabresi, venerdì 9 maggio 2025. Ecco i principali titoli che trovate oggi in edicola, riassunti nella nostra consueta carrellata video.

CALABRIA

Check-up sull’utilizzo dei fondi Ue: si punta a spendere 400 mln nel 2025

IN EVIDENZA

Scampò a un omicidio a Locri: poi scomparve nel nulla

“Arancia meccanica” a Crotone: gli indagati a giudizio immediato

La tragedia di Marcellinara e il dramma della sicurezza

Gli arresti per i furti in serie a Reggio Calabria, il Gip: «Un'attività condotta come se fosse un lavoro»

Serie di scassi in pieno giorno e allarme truffe a Montepaone

PONTE SULLO STRETTO

Reggio, un info point per il Ponte sullo Stretto a disposizione di imprese e territorio

LE OPERE

Reggio Calabria, lavori “infiniti” del Lungomare: Ripepi convoca dirigente e assessore

Strada provinciale 5 di Vibo: oggi la riapertura della strada, per la statale 18 tempi ancora incerti