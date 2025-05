Reggio Calabria, lavori “infiniti” del Lungomare: Ripepi convoca dirigente e assessore

Si chiede chiarezza sui ritardi. Il consigliere comunale Massimo Ripepi annuncia battaglia. Dopo la denuncia sull’andamento del cantiere dei lavori di riqualificazione di Corso Matteotti (via Marina alta) di “Gazzetta del Sud”, il presidente della commissione Controllo e garanzia incalza l’amministrazione e annuncia: «Martedì prossimo convocherò il dirigente e l’assessore per sapere quello che sta avvenendo». Il progetto di riqualificazione secondo il cronoprogramma avrebbe dovuto essere ultimato il 13 maggio (così si legge nel cartello del cantiere), ma ancora l’area è tutta transennata e l’ultimazione degli interventi sembra ancora molto lontana. Operazione che finanziata attraverso i fondi del Pnrr ha delle scadenze rigide da rispettare, con un orizzonte temporale che non può andare oltre il 2026. Riavvolge il nastro Ripepi che ricorda le parole del primo cittadino all’apertura del cantiere nel maggio 2024 annunciando il progetto di riqualificazione urbana: “Dieci mesi per completare i lavori”. «Ma dodici mesi dopo, i cittadini reggini si trovano davanti a uno scenario ben diverso: lavori incompiuti, cantieri infiniti e una via Marina spaccata in due» tuona Ripepi.

