Reggio, sequestrati beni per 3,5 milioni ad un imprenditore legato alla cosca Libri

Un patrimonio del valore complessivo di circa 3,5 milioni di euro è stato sequestrato ieri a Reggio Calabria dagli uomini della Divisione Anticrimine della Questura, in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione, su proposta congiunta della Procura della Repubblica e del Questore di Reggio Calabria.

Il provvedimento di sequestro, adottato nell’ambito della normativa antimafia, ha colpito in particolare una società operante nella produzione di cemento, calcestruzzo e nella frantumazione di inerti, ritenuta riconducibile a un imprenditore reggino attivo nel settore dell’edilizia residenziale e non.

L’uomo, già arrestato il 13 ottobre 2023 nell’ambito dell’operazione “Atto Quarto”, è stato indicato come imprenditore di riferimento della potente cosca “Libri”. L’arresto era avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Reggio Calabria lo scorso 3 ottobre. In primo grado, il soggetto è stato condannato a 10 anni e 8 mesi di reclusione.