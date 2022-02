Un comitato per il cinquantennale dei Bronzi: entro febbraio il primo calendario di iniziative

Prende quota il lavoro sinergico promosso nel tavolo istituzionale per la celebrazione dei 50 anni dei Bronzi di Riace. Il ritrovamento dei due guerrieri sarà celebrato nel corso del 2022 da un fitto calendario di eventi, iniziative, campagne promozionali e di marketing, attività che coinvolgeranno l’intero circuito culturale del territorio metropolitano, oltre che le istituzioni scolastiche, finalizzati a dare la giusta enfasi ed un respiro internazionale ad un evento fondamentale per lo sviluppo culturale, turistico ed economico della Città Metropolitana. Nel corso dell’incontro tenutosi ieri al Comune sono emerse le diverse iniziative messe in campo dagli Enti promotori. Coinvolti al tavolo, in presenza o in videoconferenza, il sindaco ff della città Metropolitana Carmelo Versace, il sindaco ff del Comune Paolo Brunetti, il direttore del Museo archeologico nazionale Carmelo Malacrino, il consigliere delegato alla Cultura della Città Metropolitana Filippo Quartuccio, l’assessora comunale alle Attività produttive Angela Martino, l’assessora alla Cultura Irene Calabrò, l’assessora all’Istruzione Lucia Nucera, dirigenti e funzionari dei settori cultura di tutti gli Enti interessati, il presidente della Camera di Commercio Ninni Tramontana e tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria che hanno successivamente dato vita a un proficuo dibattito sulle proposte da mettere in rete per il cinquantennale dei Bronzi.

