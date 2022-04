L’accademico reggino Ferrara confermato nell’European Mathematical Society

L’Associazione per la matematica applicata alle scienze economiche e sociali (Amases) ha confermato la il prof. Massimiliano Ferrara a “Council Full Member Delegate” in rappresentanza dell’Italia, presso la prestigiosa European Mathematical Society Council.

L’incarico di grande prestigio per l’accademico reggino, e di riflesso per il suo Ateneo di appartenenza, l’Università Mediterranea, è in realtà una conferma nel ruolo già affidatogli nel 2020 a testimonianza dell’ottimo lavoro svolto in ambito internazionale e soprattutto degli importanti risultati conseguiti dallo stesso nella ricerca a livello internazionale, in primis con il progetto “Dynamics of Covid-19”. La notizia è stata accolta con particolare soddisfazione negli ambienti accademici nazionali, soprattutto per il riconoscimento nei confronti di un accademico di un’Università meridionale in rappresentanza dell’Italia, in seno alla prestigiosa istituzione europea che svolge un ruolo di coordinamento della ricerca nell’ambito degli studi matematici puri e applicati in tutti i Paese membri.

