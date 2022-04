Catonateatro pronta a ripartire dai suoi 37 anni di successi

Trentasette stagioni di cultura e di aggregazione sociale che hanno riposizionato la nostra città tra le piazze che contano dello spettacolo in Italia. È il traguardo invidiabile che si appresta a tagliare Catonateatro: l’edizione ormai alle porte ha il sapore della completa rinascita per l’allentamento delle misure anti-Covid e per la possibilità di disporre della splendida tribuna dell’arena “Alberto Neri” al cento per cento della sua capienza.

«Un aspetto molto importante – sostiene il patron della Polis Cultura, Lillo Chilà – che ci permette di lavorare con maggiore determinazione, perché in questi due anni complicati la presenza ridotta del pubblico ci ha messo in difficoltà rappresentando l’unica forma di sostegno; eppure, abbiamo continuato a programmare spettacoli completi e concerti di grande livello: la serata di Mogol-Battisti, il concerto di Arisa e di Silvia Mezzanotte».

Sono tanti gli attestati di stima e di affetto arrivati dopo l’annullamento della stagione invernale alla Polis Cultura e ed è grazie alla sua organizzazione collaudata e incentrata su stetti rapporti con le principali agenzie di spettacolo italiane, se oggi è già quasi pronto il cartellone estivo. Prosa di autori classici, grandi musical e i concerti: nulla è stato trascurato con la prima grande anteprima del concerto-spettacolo di Drusilla Foer dal titolo “Eleganzissima Estate”; uno show che ha fatto registrare il sold out ovunque. Partito dopo lo straordinario successo dell’ultimo Sanremo in coppia con Amadeus, l’attore Gianluca Gori, in arte Drusilla Foer, non si è più fermato, con in più tre date speciali, accompagnato da un’orchestra, già tutte esaurite a Roma, Milano e Firenze (lo spettacolo è già in vendita sul sito di Catonateatro).

