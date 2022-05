Museo di Reggio, adesso avanti tutta. "Non tiriamo i remi in barca"

Il Museo archeologico nazionale riprende la programmazione delle iniziative culturali volte a celebrare il cinquantesimo anniversario della scoperta dei Bronzi di Riace. Seppur in carenza di organico, il MArRC per tutto il mese di maggio offrirà una ricca serie di eventi, tra conferenze, seminari scientifici, mostre, convegni e attività didattiche, sia in presenza che su piattaforme digitali.

«Nonostante una drammatica mancanza di personale, non può essere questo il momento di tirare i remi in barca – dichiara il direttore del Museo, Carmelo Malacrino –. È una fase cruciale per cogliere l’opportunità di promuovere lo straordinario patrimonio culturale calabrese nel segno dei Bronzi di Riace, in stretta sinergia con la Regione, la Città Metropolitana, i Comuni di Reggio e Riace, la Camera di Commercio, gli altri musei calabresi e tutti gli altri partner che si stanno impegnando nella condivisione di questo percorso. Tutto lo staff del MArRC – prosegue il direttore – vuole farsi forza per superare le difficoltà, a servizio della cultura e del turismo del territorio. Il successo della prima domenica del mese, con oltre 1.800 ingressi, ci incoraggia e ci fa comprendere quanto sia importante trovare sempre entusiasmo, anche nei momenti più difficili. Voglio ringraziare tutte le donne e gli uomini che lavorano al Museo per il loro continuo impegno, ma anche gli enti e le associazioni che collaborano nelle varie iniziative culturali». La settimana, iniziata con l’ingresso gratuito del primo maggio, proseguirà con i laboratori didattici dedicati alla “Magna Grecia. Una storia straordinaria al centro del Mediterraneo”.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata