Biblioteca di Reggio: dal ministero della Cultura 10 mila euro per l'acquisto di libri

Un finanziamento accessorio di quasi 10mila euro dal Ministero della Cultura per la Biblioteca Pietro De Nava del Comune di Reggio Calabria. La Città dello Stretto risulta tra i beneficiari della tabella ministeriale che assegna le risorse alle strutture bibliotecarie da utilizzare per "la promozione ed il sostegno della filiera dell’editoria libraria destinate all’acquisto di libri”. A darne notizia in una nota l'Assessora alla Cultura del Comune di Reggio Calabria Irene Calabrò.

Seppur di piccola entità, per l'Assessora "il finanziamento costituisce un'ulteriore buona notizia per lo sviluppo del sistema bibliotecario della nostra città. Le somme a disposizione saranno utilizzate per l'acquisto di libri e volumi che andranno ad arricchire le varie sezioni della nostra biblioteca comunale. Un fatto certamente positivo che si unisce alle tante iniziative di carattere culturale messe in campo dalle Amministrazioni comunale e metropolitana, in particolare in questo anno dedicato alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace e che rappresentano un'occasione di sviluppo per il nostro territorio, anche in termini di attrattività turistica".

