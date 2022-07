Premi letterari, regate e spettacoli a Reggio: i successi dei Tesori del Mediterraneo

“Prenderò il dolore tra le braccia” il titolo vincitore del Premio Apollo 2022 per la sezione “Editi” (riferito al 2020) di Antonio Calabrò. Ed è, dunque, la Casa Editrice Laruffa che riscuoterà il premio messo in palio nel l’ambito de “I tesori del Mediterraneo”. Per quanto riguarda gli inediti, vince l’edizione 2022 del contest la Casa Editrice Rossini con “Il circolo delle Anime” di Federica Candelise; secondo posto per Falzea Editore con un titolo di Maurizio Polimeni “Quel lato oscuro dell’anima – 7 storie in giallo” e, terza tra gli inediti, la casa editrice Ferrari con “Tempeste fragili” di Domenica Cosoleto.

Scaturiscono così dalla serata di ieri i nomi degli editori vincitori dell’edizione che riceveranno un premio in denaro quale contributo alla pubblicazione. Un sostegno all’editoria e uno stimolo alla lettura da parte dell’associazione Nuovi Orizzonti, organizzatrice dell’evento, che da sempre sostiene, diffonde, promuove la cultura sul territorio reggino.

I Tesori del Mediterraneo proseguono, quindi, con grande successo sul Lungomare Falcomatà e gli appuntamenti si fanno sempre più intensi e interessanti. La giornata di oggi sarà molto importante perché oltre ai salotti televisivi che dalle 20.30 all’Arena dello Stretto, tratteranno i temi “Cultura, turismo, sport, sociale” e gli incontri letterari, parte la Regata internazionale del Mediterraneo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata