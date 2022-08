Alla ricercatrice dell'Università di Reggio Emilia Paone il premio “Junior alla ricerca”

Emilia Paone, neo ricercatrice CHIM/03 del Dipartimento Diceam dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, si è aggiudicata il premio “Junior alla ricerca 2022”. Il premio, assegnato annualmente dal Gruppo Interdivisionale di Catalisi della Società Chimica Italiana, è attribuito a un giovane under 35 operante nei centri di ricerca sia accademici che industriali, che si è distinto per le sue attività di ricerca su temi cardine della catalisi. La cerimonia di premiazione avverrà l’11 settembre a Riccione, durante la giornata inaugurale del XXII Congresso Nazionale.

«Sono molto orgogliosa di aver ricevuto il premio “Junior alla Ricerca 2022” che dedico al Prof. Rosario Pietropaolo, prematuramente scomparso lo scorso luglio, che è per me un modello di integrità, rettitudine, dedizione al lavoro e continua fonte di ispirazione scientifica e culturale. Sono riconoscente a lui e a tutti i docenti, ricercatori, dottorandi, tecnici e studenti per avermi sempre supportato in questi anni permettendomi di fare ricerca all’avanguardia nel campo della catalisi e della chimica verde. Un doveroso ringraziamento va anche a tutti i nostri collaboratori accademici e partner aziendali» commenta Emilia Paone.

