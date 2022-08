La “Green Valley” d’Aspromonte fa tappa a San Roberto

Tre giorni “green” nell’ambito del progetto “Green Valley d’Aspromonte” coordinato dall’associazione Save Your Globe. Il Comune da tempo ha intrapreso il programma “San Roberto, borgo della domenica green” che anche quest’anno ha visto il centro estivo per ragazzi tra laboratori naturalistici e di biodiversità, trekking, tradizioni popolari e, appunto, le giornate caratterizzate dal brand regionale “Calabria straordinaria 2022”. Domani “I sentieri della cultura green” a cura di Asd Aspromonte Trails: “La via delle sorgenti”, trekking mattutino di circa 10 chilometri, e “Green Urban Walk - passeggiata ecologica tra torrenti e antichi mulini” itinerario pomeridiano per scoprire, tra l’altro, la cascata di Santa Tecla con la felce gigante di Woodwardia radicans.

Sarà possibile visitare la mostra fotografica “Aspromonte” nella sala della chiesa di San Giorgio Martire a cura del cine fotoclub Andreoni. Domenica, alle 20.30, il cooking show “A tavola nei giardini d’Aspromonte” con Anna Aloi e lo chef Enzo Cannatà: menu della “green valley”, con prodotti identitari e all’insegna del plastic-free. Il duo condurrà anche la contestuale “Sagra della Carne saliprisa” a cura dell’associazione “I sarubertari”: evento di valorizzazione di un prodotto tradizionale e, oltre al menu specifico, ai partecipanti anche un piatto ricordo in ceramica. Lunedì spazio alla tradizione musicale con il festival “Suoni in Aspromonte” a cura di Lyriks e del regista Nino Cannatà.

