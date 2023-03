“Dantedì": il cielo con gli occhi di Dante al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria

L’evento, che sarà naturalmente ad ingresso gratuito, tende a evidenziare la genialità di Dante che non è solo uomo colto che si adagia sulle conoscenze di Aristotele e Tolomeo ma le fa proprie e le interiorizza. La Divina Commedia è l’esempio più lampante che non esistono barriere tra i diversi ambiti culturali.A guidare il pubblico in questo viaggio nell’“Astronomia di Dante al Planetario” sarà Giuseppe Ciancia, esperto del Planetario. L’evento organizzato dal Planetario è stato inserito dal Ministero della Cultura tra quelli previsti in occasione del Dantedì:

Seguirà l’osservazione del cielo al telescopio dal piazzale antistante il planetario a cura dello Staff del Planetarium Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria.