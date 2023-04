Reggio, il Museo a... portata di tutti: è la domenica di visite gratuite

Ancora una volta il Museo archeologico nazionale apre gratuitamente le porte e lancia l’invito alla comunità affinché visiti Palazzo Piacentini per ammirarne gli antichi tesori custoditi. L’iniziativa reca l’input del Ministero della Cultura e consente l’ingresso gratuito ogni prima domenica del mese nei musei e nei parchi statali archeologici.

Grande attesa, ancora una volta, per l’evento odierno. Che cosa si aspetta, dal canto suo, il direttore Carmelo Malacrino da questo nuovo “viaggio” domenicale dei cittadini, e degli appassionati d’arte, in uno dei templi più prestigiosi, in particolare per l'esposizione permanente dei due antichi “guerrieri”, capolavori della statuaria bronzea di cui quest’anno ricorre il 50° anniversario del rinvenimento nelle acque di Riace?

«L’opportunità offerta dal Museo – la sua risposta – è diretta alla popolazione reggina, calabrese o della Sicilia Orientale (essendo i turisti al di fuori di tali confini in percentuale inferiore) di poter rispettare le proprie abitudini. Voglio dire far rientrare il museo nei movimenti del proprio vissuto in una domenica in cui andare a messa, prendere un gelato da “Cesare” e quindi entrare al museo, per ritrovare e ritrovarsi, è del tutto naturale. Sentire la propria identità reggina, insomma, godendo della presenza da noi di una varietà multiforme di reperti artistici frutto di selezioni, depositi e catalogazioni ad opera di autentici esperti».

Il direttore Malacrino in precedenti esperienze di analoghe visite collettive anche domenicali al museo, ha avuto occasione di manifestare la propria soddisfazione per l’alto numero di presenze registrate. Un vero successo. Ovviamente l’augurio è che Gennaro Sangiuliano, nuovo ministro della Cultura, prolunghi (come sembra) gli appuntamenti nella domenica d’avvio del mese al museo pro-appassionati. A marzo il trend, positivo, ha riscontrato un lusinghiero incremento di preferenze.

