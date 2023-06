Reggio, la stazione di S. Caterina fucina di arte e cultura

Sono diversi i percorsi culturali che si stanno disegnando sul territorio, ad annunciare un’estate sofferta dal punto di vista metereologico e proprio per questa attesa con ansia. Ma c'è anche chi in questi giorni può già ragionare in termini di bilancio, pur continuando a tessere la preziosa rete associativa ed istituzionale. Così “Incontriamoci sempre”, porta in archivio una lunga maratona sociale e culturale con numeri di presenze molto sostanziosi che hanno accompagnato le varie iniziative, sia all'interno che all'esterno della bella sala museo “Pietro Germi” della stazione FS di Santa Caterina. La collaudata rassegna “Calabria d'Autore”, con il suo format domenicale e con lo Stretto che balla ed il laboratorio di danze tradizionali del centro sud Italia, hanno riscontrato unanimi apprezzamenti.

Positivi gli eventi, al di fuori del perimetro della stazione di Santa Caterina, in cui si opera costantemente, dalla tombolata benefica con il sold out del 26 dicembre scorso, all'auditorium Don Orione a Sant’Antonio, al classico appuntamento con il treno della befana che ha registrato la presenza inaspettata di oltre mille persone. Altra chicca, la giornata della solidarietà, nel periodo pasquale, con il dono delle uova ai bambini ricoverati al reparto di pediatria del Gom dove si sono registrati momenti di grande commozione generale.