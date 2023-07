La Metrocity investe sulla Varia, Ranuccio: "Evento che è patrimonio dell'intero territorio metropolitano"

Il consigliere metropolitano e sindaco di Palmi commenta l'approvazione in Consiglio metropolitano della variazione di bilancio che impegna l'investimento biennale di 100 mila euro per eventi e spettacoli previsti a fine di agosto: "E’ un contributo di straordinaria valenza che va oltre l’aspetto economico, che comunque ha la sua importanza, grazie al quale metteremo in campo una serie di eventi che accompagneranno i giorni che precederanno il momento principale della ‘Scasata’ che avverrà il 27 agosto. E’ un riconoscimento straordinario perché si valorizza la "Varia", divenuta Patrimonio Unesco dal 2013, e che rappresenta un’occasione di promozione e quindi di crescita, sviluppo sociale, economico, turistico, non solo per la città di Palmi ma per l’intera area metropolitana di Reggio Calabria, con evidenti ricadute benefiche". Così il Consigliere metropolitano di Reggio Calabria e sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, in merito ai finanziamenti, 100mila euro per il prossimo biennio, approvati dalla Città metropolitana, per la festa della Varia, divenuto un evento storicizzato da parte dell’Ente.