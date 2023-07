I 50 anni dei Bronzi di Riace celebrati con una nuova mostra

A oltre 50 anni dalla scoperta dei Bronzi di Riace, le due splendide statue esposte al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, continuano a far parlare ed emozionare. L’occasione è una nuova mostra, ospitata nella sala Paolo Orsi, fino al 26 novembre, che racconta il loro ultimo viaggio, dal ritrovamento avvenuto nell’agosto del 1972 sulla spiaggia reggina di Riace Marina, passando dal primo restauro a Firenze, poi a Roma al Quirinale e quindi al ritorno a Reggio Calabria.

L’esposizione, dal titolo “I Bronzi di Riace, cinquant'anni di storia” è curata dal direttore del Marrc Carmelo Malacrino ed è supportata da immagini, video e documenti. «Dalla scoperta ai restauri, dalle esposizioni agli studi scientifici: mezzo secolo di storia dei Bronzi di Riace, raccontata in una mostra – commenta Malacrino - abbiamo lavorato con passione a questo progetto espositivo, con un lungo lavoro di ricerca per celebrare questi due capolavori dell’arte greca, ormai simbolo di tutto il territorio calabrese. Ringrazio Rai Teche per la documentazione video e in particolare il gruppo del Customer service: la dirigente Carla Consalvi, la funzionaria Francesca Cadin e Matteo Chiocchi per la dedizione e disponibilità dimostrata. La mia gratitudine va anche all’architetta Claudia Ventura e all’architetta Giuseppina Cassalia per avermi supportato nel tradurre un’idea in un suggestivo percorso espositivo, perfettamente realizzato da Blu Ocean».

All’inaugurazione hanno preso parte i sindaci facenti funzioni del Comune di Reggio Calabria e Città metropolitana, Paolo Brunetti e Carmelo Versace e, in rappresentanza della Regione Calabria, il consigliere Domenico Giannetta. «Siamo stati e continuiamo a essere – ha detto Versace - compagni di viaggio in questo lungo anno ricco di iniziative e di spunti culturali e di promozione territoriale. Un anno intenso che ci ha consentito di riscoprire il valore dei Bronzi di Riace, del nostro museo, e di proporre una narrazione nuova del nostro territorio, capace di mettere a sistema le tante bellezze che esso racchiude e di connetterle con il simbolo delle due statue bronzee, un valore identitario ormai riconosciuto a livello internazionale che identifica la nostra area metropolitana e l'intera Calabria».

L’ampio risalto dato ai Bronzi di Riace, in occasione dei 50esimo dal ritrovamento, con i numerosi eventi promossi dalla Città metropolitana e dalla Regione Calabria, ha consentito al Marrc di aumentare gli ingressi. L’attenzione proseguirà anche in altri ambiti, con il cambio di intitolazione della stazione ferroviaria Lido, oggetto di ristrutturazione, che sarà associata in maniera più esplicita al museo, un po’ come avviene in altre importanti città culturali del mondo. Un piccolo dettaglio, qualcuno potrà pensare, ma meglio tardi che mai.