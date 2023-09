Reggio, torna “Cosmo & Comiche”: il Ragazzi MedFest per Calvino

Un teatro pensato per i ragazzi che ispira contatti con la scienza, la letteratura, l’arte. Torna, da oggi fino al prossimo otto ottobre, distribuito in diverse location di Reggio Calabria, “Cosmo & Comiche”, il Ragazzi MedFest per Italo Calvino: il Festival di Spazio Teatro che si avvale della direzione artistica di Gaetano Tramontana. L’obiettivo è quello di avvicinare i più giovani ai linguaggi drammaturgici creando spazi culturali pensati per rispondere alle loro esigenze e confluisce in un percorso multidisciplinare e di contaminazione artistica quale stimolo a guardare al mondo di oggi, avvicinando alle grandi testimonianze del passato. E ha il sapore della festa questa VII edizione che celebra il centenario dalla nascita di Italo Calvino, nella valorizzazione di espressioni sceniche innovative.

«Negli ultimi anni ci siamo accorti sempre di più della vivacità che riveste il teatro per ragazzi, della tendenza alla sperimentazione e alla contaminazione con discipline diverse come la storia o la scienza –commenta il direttore artistico Gaetano Tramontana –. Già nelle scorse edizioni, abbiamo proposto spettacoli che affrontassero queste tematiche in maniera leggera e divertente, ma che fossero anche in grado di far riflettere i più piccoli attraverso il gioco del teatro. Con “Cosmo & Comiche” portiamo a compimento questo percorso, partendo proprio dal concetto “cosmo”, importante fonte di ispirazione per l’opera di Calvino:

Ad ampio raggio la programmazione (teatro musica, mostre, incontri) che oggi affida l’apertura a una squadra di artisti: Compagnia Accademia Creativa, I Gatti Ostinati, Patuncha, Renata Falcone, Anna Calarco, Tekhla De Marco si ritroveranno sul Corso Garibaldi mentre già da domani, sarà fruibile la mostra di illustrazioni “Eccellenze Italiane – Figure per Italo Calvino” a cura di Bologna Children’s Book Fair, Accademia Drosselmeier e Fondazione Giannino Stoppani. All’Urban Center, la possibilità è di immergersi nell’opera di Calvino attraverso il visivo, grazie ai lavori di importanti illustratori del panorama nazionale e internazionale ( l’inaugurazione della mostra sarà preceduta da un workshop su Calvino e il suo immaginario, tenuto da Grazia Gotti, curatrice della mostra, mentre Giulia Tomai, una delle illustratrici presenti, incontrerà le scolaresche il 5 ottobre).

Scorrendo il cartellone dedicato al teatro, attesissimo l’arrivo di Mario Perrotta, Premio Ubu 2022 per il miglior nuovo testo italiano, in scena l’otto ottobre all’Auditorium Zanotti Bianco con “Come una specie di vertigine. Calvino, la libertà”, un lavoro in cui l’attore e drammaturgo conduce una nuova e personalissima indagine intorno alle opere di Italo Calvino, a partire da una parola, fragile ma fondamentale: libertà.

Il 29 settembre all’Auditorium De Gasperi, la Compagnia Sosta Palmizi presenterà “Costellazioni. Pronti, partenza… spazio!” sulla scoperta dell’universo con Francesco Ippolito, Olga Mascolo e Anna Moscatelli, mentre il sei ottobre all’Auditorium Zanotti Bianco SpazioTeatro porterà in scena una Produzione Speciale pensata per il Ragazzi MedFest: la performance reading “Tre Cosmicomiche” (anche in matinée per le scuole il 26 e 27 settembre). Domenica primo ottobre, appuntamento tra musica e teatro all’Auditorium Zanotti Bianco con “Marcovaldo – Peppe Servillo legge Calvino”, con la musica dal vivo di Cristiano Califano e la voce narrante di Peppe Servillo. E non mancano, infine, numerosi momenti dedicati alla letteratura, per sollecitare la dimensione dell’ascolto nei più piccoli: la presentazione del volume “Storia di un protone” di Filippo Bonaventura; il percorso di lettura a cura di Veronica Giuffrè (il 30 settembre all’Urban Center), le letture ad alta voce a cura di Nati per Leggere Reggio Calabria (il 2 ottobre alla Libreria Libro Amico) e l’incontro con l’autore Domenico Scarpa (il 3 ottobre all’Urban Center).