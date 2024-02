Reggio Calabria, successo per la mostra Millenovecentootto

Sono 2.858 i visitatori che, dal 3 dicembre 2023 al 19 febbraio scorso hanno varcato la soglia del Castello Aragonese di Reggio Calabria per visitarela mostra «Millenovecentootto. Oggetti ritrovati. Memorie dal terremoto dello Stretto».

E’ quanto rende noto l'Amministrazione comunale che ha promosso l’evento curato dall’Accademia di Belle Arti con la collaborazione dei docenti Marcello Francolini e Remo Malice e il coordinamento del direttore Pietro Sacchetti. La mostra, inaugurata il 2 dicembre scorso, rimarrà allestita sino al prossimo 28 febbraio con i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14:30 alle 19; il sabato dalle 14:30 alle 19; la domenica dalle 15 alle 19. «Si tratta della ricostruzione - è scritto in una nota - di una memoria collettiva legata al tragico terremoto del 28 dicembre 1908 attraverso un corpus di oggetti riemersi da quelle macerie, rientrati a Reggio Calabria lo scorso anno dopo essere stati conservati nella sede centrale della Banca D’Italia a Roma. Il percorso espositivo si sviluppa nelle sale del Castello Aragonese su tre livelli, articolando cinque percorsi interni che si configurano come 'stanze-mentalì: La Soglia; Dei Preziosi; Della Cinematica; Degli Oggetti Mnemonici, Dell’Esperienza». I numeri delle visite sono significativi e rappresentano, come precisano gli organizzatori, «un riscontro evidentemente positivo di pubblico per un evento che ha suscitato grande interesse anche fuori dai confini cittadini».