Reggio, Metrocity celebra il ventennale del Planetario Pythagoras. Quartuccio: "E' un punto di riferimento per la Calabria e per l'intera comunità scientifica nazionale"

Nell’ambito del ventennale della nascita del Planetario Pythagoras, la sala “Perri” di Palazzo Alvaro ha ospitato il convegno “Planetario, sistema educativo e didattica non formale”, al quale hanno preso parte il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, Dario Tiveron, presidente nazionale dell’associazione Planetari italiani, Agatino Rifatto, responsabile per la didattica dell’Osservatorio astronomico di Capodimonte, Anna Brancaccio, dirigente del Ministero per l’Istruzione, Pierluigi Veltri, Presidente della Commissione regionale per i Campionati di Astronomia ed Angela Misiano, responsabile scientifico del Planetario Pythagoras della Città Metropolitana. In collegamento la Vice Presidente della Regione Calabria Giusy Princi. L’evento è stato intervallato da momenti musicali eseguiti dall’ensemble d’archi del Conservatorio “Francesco Cilea”.