Taurianova “Capitale del Libro”, avviso per le tre fasi del programma

Per la composizione del programma culturale del percorso “Taurianova Capitale del Libro 2024”, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Roy Biasi guarderà al territorio.

Nella giornata di ieri, il Comune ha reso pubblico un avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi da inserire nel programma delle manifestazioni che si svolgeranno dal mese di maggio fino al successivo aprile 2025, quando Taurianova passerà il testimone alla prossima città “Capitale del Libro”.

Un’azione promossa dall’assessorato alla Cultura guidato da Maria Fedele che, nell’idea generale, «rafforza l’idea dell’animazione territoriale come servizio rivolto a tutti i cittadini di qualsivoglia fascia sociale da realizzarsi attraverso la fruizione degli spazi pubblici cittadini».

L’invito è rivolto alle associazioni, ai soggetti pubblici e privati, alle istituzioni scolastiche, alle associazioni sportive: queste dovranno comunicare la propria candidatura in carta semplice, corredata dalla bozza del progetto che si intende realizzare, al fine «di strutturare un programma comune».