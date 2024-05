Reggio, dibattito al Marc sui parchi archeologici: analisi e proposte

Grande affluenza al Museo archeologico nazionale, in questi inconsueti giorni di primavera. Tra gite scolastiche, turisti e visitatori il Museo è quotidianamente in vibrante fermento. Alle visite, organizzate o estemporanee, si aggiungono gli eventi culturali che il MArRC accoglie e promuove, in sinergia con le realtà attive sul territorio.

Tra questi, martedì 14 maggio presso la spettacolare terrazza del MArRC verranno presentati gli atti del convegno “Parchi archeologici. Analisi e proposte”, tenutosi il 16 e 17 giugno 2022 nell’aula magna del Rettorato dell’Università degli studi di Messina.

Il volume, a cura della storica dell’arte Silvia Mazza, edito dalla Fondazione Federico II nell’ambito di un accordo tra quest’ultima e l’Ateneo peloritano, è dedicato alla memoria del prof. Gioacchino La Torre, ordinario di Archeologia classica all’Università peloritana, che aveva curato insieme a Mazza il convegno, venuto prematuramente a mancare appena qualche giorno prima dell’apertura dei lavori.