Al via l’Estate Reggina. Finalmente!

«Sarà l’estate di tutti, con un programma generale che cerca di abbracciare più fasce d’età e tutti i gusti. Quest’anno abbiamo provato a mettere insieme le proposte delle associazioni, degli operatori economici e culturali con una programmazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti, sfruttando le occasioni date dai programmi ministeriali come il Fus, il Fondo unico spettacolo, e il Pn metro plus. Per questo lavoro ringrazio il lavoro avviato e concluso dal settore Cultura del Comune, coordinato dalla dirigente Pace, e tutti quanti hanno lavorato per la presentazione di questa stagione estiva di eventi». Lo ha detto sindaco Giuseppe Falcomatà nel presentare, ieri mattina, il lungo cartellone di eventi che animeranno questa “Estate Reggina”, assicurata da fondi extrabilancio. Insieme a lui i due vicesindaci del Comune, Paolo Brunetti, e della Città metropolitana, Carmelo Versace, il consigliere metropolitano delegato alla Cultura, Filippo Quartuccio, il consigliere comunale delegato al Turismo, Giovanni Latella.

All’Arena dello Stretto “Ciccio Franco”, tra qualche giorno sarà presente SkySport con le serate di “Calciomercato, l’originale”, dal 15 al 19 luglio, insieme a Peppe Bergomi, Walter Zenga, Billy Costacurta, Alessandro Bonan, Aldo Serena, Gianluca Di Marzio e tanti altri.

«L’Estate Reggina 2024 abbiamo provato a suddividerla non soltanto da un punto di vista di giorni e di orari e di location – ha evidenziato Falcomatà – ma anche come tipologia di offerta culturale. Le principali attività sono organizzate all’interno di Festival che puntiamo a rendere stabili: il “Rec Art&music live” che si terrà al Castello Aragonese; il “Fata Morgana” finanziato con il Fus e che animerà prevalentemente le periferie; il “Festival Cilea” dedicato alla lirica e musica classica; il “Festival Radici” di musica etno, folk pop; il cinema all’aperto che si terrà alla scalinata del waterfront. Ma non dimentichiamo eventi già storici come “Ecojazz”, “I Tesori del Mediterraneo”, gli eventi in occasione di “Festa Madonna” e la serata in ricordo di Giacomo Battaglia». In questo caso i nomi spaziano da Irama, Mr Rain, Cristiano De Andrè, Biagio Izzo, Panariello e Marco Marini, Fiorella Mannoia a Teenage Dream Party e Gabry Ponte.

Nella rassegna “Morgana” gli ospiti principali saranno: Carmen Consoli, Danilo Rea, Peppino Mazzotta, Fabrizio Ferracane, Achille Lauro.