Reggio, il museo archeologico fa il pieno di visitatori

Tornano le file a Palazzo Piacentini. Il MArRC si conferma un attrattore culturale. Il tempio della storia del territorio culla della Magna Grecia infatti nei primi 16 giorni di agosto ha contato circa 25 mila ingressi. I dati migliori registrati in tutta la Calabria. Un podio che conferma le potenzialità ancora inespresse del territorio che si affaccia timidamente sugli scenari dei flussi turistici.

Il MArRC continua a richiamare decine di migliaia di visitatori settimana dopo settimana. Turisti e non solo calabresi di ritorno che hanno sfidato il caldo per ammirare le testimonianze di una storia millenaria. Alta la presenza di stranieri, in alcuni giorni la fila costeggiava l’edificio anche lungo via Vollaro. Certo l’attrazione principale, non solo di Palazzo Piacentini ma di tutto il territorio, sono i due guerrieri del V secolo a.C. un traino per le presenze in città. Sono in molti i visitatori che arrivano al Museo credendo di trovare solo i Bronzi di Riace; invece scoprono una storia straordinaria, che è quella della Calabria nell’antichità. Una scoperta che si snoda lungo i 4 piani fino alla terrazza. Una missione che il direttore del Museo, Fabrizio Sudano alla guida del MArRC da otto mesi ha costruito con impegno. «Uno sforzo corale di tutti, ringrazio ogni figura che in questi mesi ha reso possibili le incredibili iniziative realizzate, dal concerto jazz alla presentazione del libro di Vecchioni, dalla mostra dei Bronzi di San Casciano alle aperture straordinarie del venerdì d’estate.