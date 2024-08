Reggio, l’arte e il bello colorano l’estate. Il Comune investe sulla cultura

Dallo schermo sul mare, alle arie d’opera più celebri eseguite dal balcone di Palazzo San Giorgio. Il cartellone dell’estate reggina alza il tiro. Il filo conduttore che unisce le diverse rassegne è chiarito dal consigliere con delega alla Cultura, Filippo Quartuccio. Il suo racconto è un percorso a ritroso tra le serate, non ancora concluse, di una stagione pensata per diffondere una diversa percezione del bello, una sensibilità che l’arte nelle sue diverse eccezioni può veicolare.

– Musica lirica e cinema, due espressioni artistiche diverse per promuovere la cultura. Quale messaggio ha scelto di lanciare l'amministrazione oltre a quello dell'intrattenimento?

«È stata oggettivamente una scelta felice per noi, un'intuizione che si deve anzitutto al sindaco Falcomatà, che da tempo chiedeva di lavorare su obiettivi definiti per la nostra offerta culturale e che quest'anno ha trovato espressione in un'estate reggina organizzata per festival tematici. Non solo musica lirica e cinema quindi. All’amministrazione, a mio avviso, ed al sindaco in primis, va riconosciuto il merito di aver pianificato un’estate reggina con eventi organizzati bene, variegati ma in maniera omogenea, pensati in modo tale che la diversificazione proposta potesse risultare armonica nel suo complesso e di gradimento per tutte e tutti».