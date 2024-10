Il Teatro Cilea di Reggio Calabria accoglierà l’Aida

«E adesso, i quarant’anni di Catonateatro». Si era appena conclusa una straordinaria 39^ edizione del Festival estivo e già questa promessa di Lillo Chilà aleggiava sulle tribune dell’arena “Alberto Neri”; era il preannuncio di un grande traguardo da condividere tutti insieme, nello spirito della Polis Cultura, ma anche da arricchire e accompagnare con eventi di grandissimo spessore. Ed ecco l’Aida di Giuseppe Verdi, tra le opere più famose al mondo, pronta ad approdare il prossimo aprile al Teatro Cilea nella versione ideata dal maestro Franco Zeffirelli. Dopo lo straordinario successo ottenuto dalla campagna abbonamenti al Cilea per il 2025, interrotta in anticipo per eccesso di adesioni per dare spazio alla vendita dei singoli spettacoli, la Polis Cultura continua ad esaltare il teatro reggino con i suoi grandi eventi e con un 2025 che si preannuncia strepitoso, così come, adesso, è ancora più bello l’anniversario da festeggiare.

Il sogno era nel cassetto da tempo e si è realizzato grazie ad una preziosa sinergia messa in campo dal patron Chilà che spiega: «L’idea era partita tanto tempo fa ma abbiamo incontrato grandi difficoltà, considerato lo spessore artistico dell’evento. Poi sono arrivati i 40 anni e abbiamo deciso che era giunto il momento di liberare questo sogno ed è stato possibile grazie alla spinta di tanti amici; tante persone perbene appassionate e vicine a Catonateatro, oltre alla gente comune che ogni anno chiede a gran voce che ritorni la grande opera al Cilea, così abbiamo deciso di buttarci nell’impresa».