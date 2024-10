“Argomenti a piacere” a Roccella Jonica: singolare iniziativa gradita al pubblico

Ha debuttato con successo all’ex Convento dei Minimi, gremito di centinaia di persone per due serate consecutive, il “Festival dell’argomento a piacere”. Un pubblico non solo numeroso, ma anche interessato e divertito, lo scorso fine settimana ha ascoltato l’economista Carlo Cottarelli parlare di musica leggera, e il vignettista, fumettista e autore televisivo Makkox conversare di fantascienza, i loro “argomenti a piacere”, apprezzandone con calorosi applausi i contributi offerti.

È stata proprio questa la formula vincente dell’edizione zero della rassegna, promossa dal Comune di Roccella, prodotta da Elastica e diretta dal giornalista Tommaso Labate che ha brillantemente dialogato con i due ospiti. Una formula azzeccata e apprezzata che ha consentito agli ospiti, stimolati da Labate, di scegliere di cosa parlare, dando voce a passioni, interessi e hobby anche poco conosciuti al grande pubblico.

Pienamente soddisfatto per la riuscita dell’evento il sindaco di Roccella, Vittorio Zito: «Lanciare questo festival ‘sui generis’, nato e ideato nel nostro territorio, è stata una scommessa: il numero di spettatori e la risonanza che ha avuto anche a livello nazionale è una conferma che la scommessa l’abbiamo vinta».

«Abbiamo raggiunto i due obiettivi che ci eravamo prefissati – ha aggiunto il sindaco – intrattenere il pubblico con una formula innovativa, ma anche fare trascorrere una serata piacevole ai relatori, regalando loro uno spazio di libertà in una veste diversa dal solito. Ora ci prepariamo alla prima “vera”’ edizione del prossimo anno, a giugno, forti di questo successo».

Per realizzare l’evento, il Comune di Roccella ha potuto contare sul supporto di istituzioni e imprese territoriali che si sono riconosciute nel progetto, tra cui la Regione Calabria che è stata tra i principali partner istituzionali di questa edizione. Dopo l’apprezzato “assaggio” culturale e musicale dell’evento, l’appuntamento è adesso a giugno 2025 con la prima edizione della manifestazione che sarà organizzata su tre intere giornate di appuntamenti.