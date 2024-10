Alla calabrese Marta Lamalfa il Premio Fiesole

E’ Marta Lamalfa con il romanzo «L’isola dove volano le femmine» (ed. Neri Pozza), la vincitrice della 33ma edizione del Premio Fiesole narrativa under 40. Un potente romanzo d’esordio, già tra i segnalati della 36ª edizione del Premio Calvino, per Marta, classe 1990, calabrese di Palmi, laureata in Lingue mediorientali, musicista e residente a Roma, dove lavora nell’ufficio stampa di un’organizzazione umanitaria.

Lamalfa, con la sua storia ambientata ad Alicudi in cui rivive il mito delle «donne che volano», una leggenda che appartiene all’immaginario dell’isola, che diventa fortissima metafora della ricerca di libertà, ha conquistato la giuria che ha scelto lei tra gli altri finalisti: Emanuele Aldrovandi con «Il nostro grande niente», edito da Einaudi, e Francesca Diotallevi con «L’ultimo mago», edito da Neri Pozza. Durante la cerimonia, che si terrà sabato 16 novembre alle 16 al teatro di Fiesole (Firenze), verranno consegnati anche tre riconoscimenti speciali che, come sempre, premiano artisti che si sono distinti per la capacità di diffondere cultura con uno sguardo diverso.