2500 visitatori al Museo di Reggio Calabria nei giorni dell'1, 5 e 6 gennaio

«I musei italiani sono sempre più visitati, anche durante le festività natalizie. I dati positivi sulle aperture straordinarie di queste festività, in crescita rispetto al 2024, confermano la tendenza degli ultimi anni e il sistema museale italiano risulta sempre più attrattivo per i cittadini italiani e per i turisti, con una partecipazione incoraggiante anche nei siti meno noti. Un successo che si basa sull'impegno di tutto il personale in servizio nei musei a cui va il mio caloroso ringraziamento». Lo dichiara il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, commentando i primi dati disponibili relativi agli ingressi nei musei di inizio anno.

Di seguito i primi dati provvisori pervenuti dell’apertura straordinaria del 1 di gennaio, della #domenicalmuseo gratuita del 5 e degli ingressi del 6 gennaio: Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 43.327; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 31.010; Pantheon - Basilica di Santa Maria ad Martyres 25.796; Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 20.222; Reggia di Caserta 15.418; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 12.917*; Galleria dell’Accademia di Firenze 9.926*; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 9.763; Musei Reali di Torino 9.500; Palazzo Reale di Napoli 9.464; Castel Sant'Angelo 9.329; Museo archeologico nazionale di Napoli 6.247; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 5.682***; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 4.980; Palazzo Ducale di Mantova 4.881; Galleria Borghese 4.734; Certosa di San Martino 4.660; Museo storico del Castello di Miramare 4.298; Museo e Real Bosco di Capodimonte - Museo di Capodimonte 4.202; Gallerie nazionali di arte antica - Palazzo Barberini 3.919; Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea 3.698*; Terme di Caracalla 3.650; Parco archeologico di Ercolano 3.089; Complesso monumentale della Pilotta 3.042; Villae - Villa d’Este 3.030; Galleria nazionale dell’Umbria 2.883; Galleria nazionale delle Marche 2.732; Pinacoteca di Brera - Pinacoteca 2.544***; Museo nazionale romano - Palazzo Altemps 2.536; Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 2.535; Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 2.481; Gallerie dell’Accademia di Venezia 2.327*; Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 2.011; Museo archeologico di Venezia 1.833; Pinacoteca nazionale di Bologna 1.811; Museo nazionale d’Abruzzo dell’Aquila 1.792; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 1.754*; Museo nazionale romano - Palazzo Massimo 1.727; Cenacolo Vinciano 1.720***; Basilica di Sant'Apollinare in Classe 1.603; Castello Svevo di Bari 1.571; Museo nazionale di Villa Pisani - Stra 1.537; Musei del Bargello - Complesso di Orsanmichele 1.514*. A questi dati si aggiungono i 51.097 visitatori del ViVe - Vittoriano e Palazzo Venezia e i 9.328 delle Gallerie degli Uffizi - Giardino di Boboli**.