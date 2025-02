“Stiamo Strette”, 17 donne raccontano la Bellezza. Un’opera collettiva curata Tiziana Calabrò ed Eleonora Scrivo

Un gruppo di scrittrici che scende in campo a difesa di quello che viene riconosciuto e condiviso quale valore assoluto: ovvero lo Stretto . Singoli racconti che vanno all’unisono nel riconoscimento del diritto di scegliere per i propri territori geografici ed umani e nel “no deciso” al Ponte” ed ad un futuro che possa essere imposto violentemente mentre, a fare da contraltare, è una comune visione di amore per preservare tutto ciò che l’opera potrebbe invece distruggere.

Tutto questo ha ispirato la sfida editoriale della Collettiva Strettese; parole, intenti, valori uniscono le due sponde di Reggio e Messina, ed allo Spazio Open -dove le protagoniste si sono ritrovate per il firma copie – non sono mancati curiosità ed interesse per questo lavoro originale.

«Collettivo e plurale è il nostro Stretto, educazione dello sguardo e dell'anima, e noi abbiamo provato a raccontarlo, ciascuna a suo modo. È una forma di mobilitazione dal basso, con le nostre armi preferite: la voce, la parola. Narrare per resistere», sottolinea la giornalista Anna Mallamo.

Dunque, diciassette autrici felici di scoprire e di mettere nero su bianco ad un sentire emozionale che diventa collettivo; una esperienza tutta al femminile è alla radice di questo progetto.

«Non è solo una esperienza culturale ma una tensione politica per difendere un ecosistema che è fisico ma è anche e soprattutto antropologico e nel quale ci riconosciamo perché siamo cresciute - spiegano Tiziana Calabrò ed Eleonora Scrivo -. Dobbiamo difendere la luce di questo luogo che lo caratterizza e che, nel suo estremo essere cangiante, esprime la storia di questi luoghi che si specchiano e che rappresentano nella maniera più ecumenica il senso della relazione delle due sponde».

Dunque, non soltanto una raccolta fine a sé stessa, ma una visione suggestionata dalla luce dello Stretto che la rende quindi unica che si sposa con la voglia di cimentarsi in un canone letterario dello Stretto che, non a caso, porta l’impronta e la sensibilità femminile.