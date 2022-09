Reggio, l'analisi di Tramontana: "Il caro-energia ha fermato la ripresa economica"

Il presidente della Camera di commercio Antonino Tramontana sta seguendo con grande attenzione l’evolversi della crisi energetica e l’impatto che ha sulla nostra fragile economia. È un periodo decisamente difficile per gli imprenditori reggini con un fastidioso retrogusto di beffa. «C’era in atto una bella ripresa – afferma il presidente Tramontana –, potrei dire anche importante per il nostro territorio, ovviamente questo rincaro improvviso dell’energia l’ha spenta impattando fortemente su tutti i settori dell'economia e su tutte le tipologie di aziende, dalle piccole e medie fino alle più grandi».

La preoccupazione di Tramontana è proiettata su un orizzonte temporale più ampio che trascende il presente. «Per il momento, il lavoro c’è e quindi le aziende riescono a contenere in un certo modo l’impatto delle bollette. D’estate le nostre imprese hanno lavorato ma si è ridotta la marginalità di reddito che è stata “mangiata” dai rincari. Quella marginalità consentiva alle imprese di (soprav)vivere nei periodi di scarso lavoro. Il problema serio – afferma il presidente della Camera di commercio – sarà tra qualche mese quando il volume lavoro non sarà tale da consentire all'imprenditore di “assorbire” interamente il rincaro. Gli imprenditori stanno pensando di chiudere dei cicli produttivi, quindi mettere i dipendenti in cassintegrazione a carico del Governo. Come si vede il ragionamento va alzato di livello e analizzato in prospettiva nazionale ed europea».

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Reggio

© Riproduzione riservata